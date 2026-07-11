Black FM v DAB multiplexu COLOR DAB

Black FM v DAB multiplexu COLOR DABDNES! | Tisk | komentáře
Společnost JOE Media rozšířila programovou nabídku svého pražského multiplexu COLOR DAB o novou rozhlasovou stanici s názvem Black FM. Programová novinka je v pořadí 12. rádiem v síti operátora.
Rozhlasová stanice Black FM vznikla na základech Black Hornet Rádia. Posluchačů,m přináší hudební playlist s výběrem hard rockových a metalových pecek bez kompromisů. Motem stanice je "Ostrá muzika pro ostré posluchače".
▲ Obr č. 1 - Logo stanice Black FM (foto: Black FM)
Black FM poskytuje operátor JOE Media s datovým tokem 64 kbit/s v kodeku HE-AAC v2 a ochranou chyb EEP-3A. Stanice je umístěna pouze v pražském multiplexu COLOR DAB na kanálu (bloku) 6A na vysílači Praha - Strahov s výkonem 5 kW ERP. Posluchači v jiných regionech (zatím) tuto stanici poslouchat z digitálního pozemního multiplexu nemohou.
Zájemci mimo oblast pokrytí či posluchači bez DAB přijímačů si mohou stanici "naladit" na internetu.
COLOR DAB+ multiplex z Prahy aktuálně nabízí tucet rozhlasových stanic. Vedle zmíněné programové novinky také COLOR MusicRadio, HEY rádio, Rádio Sázava, Americana Radio, Astra Radio, Fantasy Radio Praha, MusicOnly, Ráádio Presstón, Classic Praha a dále dvě testovací pozice DAB Test HQ a COLOR_E.
DAB (Digital Audio Broadcasting) je nastupující standard pro pozemní rozhlasové vysílání. Posluchačům může vedle kvalitnějšího zvuku nabídnout řadu doplňkových funkcí jako je informace o hrané skladbě, fotografie, dopravní zpravodajství a řadu dalších.
V Česku fungují tři celoplošné DAB sítě - multiplex A s programy Českého rozhlasu, multiplex B a multiplex C s rozhlasovými stanicemi privátních vysílatelů. Dále je v provozu celkem 27 regionálních a lokálních sítí.
redakce
Rozhlasová stanice Black FM vznikla na základech Black Hornet Rádia. Posluchačů,m přináší hudební playlist s výběrem hard rockových a metalových pecek bez kompromisů. Motem stanice je "Ostrá muzika pro ostré posluchače".
▲ Obr č. 1 - Logo stanice Black FM (foto: Black FM)
Black FM poskytuje operátor JOE Media s datovým tokem 64 kbit/s v kodeku HE-AAC v2 a ochranou chyb EEP-3A. Stanice je umístěna pouze v pražském multiplexu COLOR DAB na kanálu (bloku) 6A na vysílači Praha - Strahov s výkonem 5 kW ERP. Posluchači v jiných regionech (zatím) tuto stanici poslouchat z digitálního pozemního multiplexu nemohou.
Zájemci mimo oblast pokrytí či posluchači bez DAB přijímačů si mohou stanici "naladit" na internetu.
COLOR DAB+ multiplex z Prahy aktuálně nabízí tucet rozhlasových stanic. Vedle zmíněné programové novinky také COLOR MusicRadio, HEY rádio, Rádio Sázava, Americana Radio, Astra Radio, Fantasy Radio Praha, MusicOnly, Ráádio Presstón, Classic Praha a dále dvě testovací pozice DAB Test HQ a COLOR_E.
DAB (Digital Audio Broadcasting) je nastupující standard pro pozemní rozhlasové vysílání. Posluchačům může vedle kvalitnějšího zvuku nabídnout řadu doplňkových funkcí jako je informace o hrané skladbě, fotografie, dopravní zpravodajství a řadu dalších.
V Česku fungují tři celoplošné DAB sítě - multiplex A s programy Českého rozhlasu, multiplex B a multiplex C s rozhlasovými stanicemi privátních vysílatelů. Dále je v provozu celkem 27 regionálních a lokálních sítí.
redakce