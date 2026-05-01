Pátek, 1. května 2026, Svátek práce

Bulharská hudební Magic TV opět FTA

Populární bulharská videoklipová televize Magic TV je opět dostupná ze satelitu bez jakékoliv přístupové karty a předplatného. Společnost United Group, provozovatel satelitní platformy Vivacom, odkódovala tuto stanici spolu s dalšími 6 jinými programy.

Bulharská Magic TV se zaměřuje na vysílání starších videoklipů. Fanoušky si tedy najde v řadách diváků, kteří vyhledávají klipy, které "prověřil čas".

Magic TV je součástí také dalších bulharských platforem jako A1 BG či Bulsatcom. Vysílání je na jejich frekvencích zakódované. Volné vysílání nabízí pouze Vivacom na pozici 13°E. Není ale známo, jak dlouho toto FTA vysílání bude k dispozici - zda jen krátkodobě nebo trvale.

Magic TV - záběr z příjmu stanice
Vedle Magic TV se vysílají volně i jiné bulharské programy jako NKTV Evrokom, Rodina TV, Bulgaria 24, Folklor TV, TV 1 a Fen Folk. Parametry stanic uvádíme níže.

Oba multiplexy se vysílají ze speciálního paprsku South East, který cílí na jihovýchod Evropy, kde tradiční široký svazek (wide beam) je již slabší. I tento speciální paprsek je možné přijímat ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 60 cm.

technické parametry - Magic TV, NKTV Evrokom, Rodina TV, Bulgaria 24, Folklor TV:

Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,654 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - TV 1, Fen Folk:

• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,713 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

