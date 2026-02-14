Minimax a Spektrum Home z nové frekvence na Thoru

Minimax a Spektrum Home z nové frekvence na ThoruDNES! | Tisk | komentáře
Dětský kanál Minimax a lifestylový program Spektrum Home je dostupný pro zákazníky českých a slovenských platforem z nových vysílacích parametrů. Vše nasvědčuje tomu, že programy se budou stěhovat na nové vysílací parametry.
Společnost M7 Group, člen CANAL+, ve čtvrtek zahájila distribuci výše dvou programů společnosti AMC Networks Central Europe na kmitočtu 12,149 GHz s vertikální polarizací na satelitu Thor 7 (0,8°W). Signál je určen pro zákazníky DTH platforem freeSAT, Telly, MAGENTA TV Sat, Digi SK a Magio Sat.
Většina zákazníků všech vyjmenovaných platforem změnu frekvence vůbec nezpozoruje - diváci totiž mají přijímače, které si automaticky stahují nejnovější kanálovou mapu provozovatele. Ostatní diváci si musí programy doladit ručně a to zadáním níže uvedených parametrů.
satelit: Thor 7 (0,8°W)
frekvence: 12,149 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Minimax.
service ID: 31426
video PID: 3501 (MPEG-2/SD)
audio PIDy: 3511 (MPEG, maďarsky), 3512 (MPEG, česky), 3513 (MPEG, česky), 3514 (MPEG, slovensky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02)
Minimax (SVT).
service ID: 31428
video PID: 3501 (MPEG-2/SD)
audio PIDy: 3511 (MPEG, maďarsky), 3512 (MPEG, česky), 3514 (MPEG, slovensky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Spektrum Home.
service ID: 31425
video PID: 3401 (MPEG-2/SD)
audio PIDy: 3411 (MPEG, česky), 3412 (MPEG, česky), 3413 (MPEG, slovensky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02)
Spektrum Home (SVT).
service ID: 31427
video PID: 3401 (MPEG-2/SD)
audio PIDy: 3411 (MPEG, česky), 3413 (MPEG, slovensky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Oba programy (tedy Minimax a Spektrum Home) jsou zákazníkům stále ještě poskytovány na původní frekvenci (11,957 GHz), kde patrně brzy skončí a budou pokračovat na nových pozicích.
redakce
redakce