CNBC HD začal vysílat v multiplexech Telespazio a TPS
Ekonomicko-informační kanál CNBC HD začal vysílat pro diváky v Evropě na orbitálních pozici 13°E a 19,2°E z nových vysílacích parametrů. Novým domovem pro stanici se stala kapacita operátora Telespazio, respektive TSA.
Stanice CNBC HD se objevila na pozici 13°E v multiplexu Telespazio na kmitočtu 11,179 GHz s horizontální polarizací. Vysílání je poskytováno v HD rozlišení (1920x1080, MPEG) se zvukem ve formátu AC3 (256 kbit/s).
Kapacitu této FTA stanici doposud poskytoval operátor pay-tv platformy Sky Italia na kmitočtu 12,054 GHz s horizontální polarizací. Pravděpodobně zde program brzy skončí a bude pokračovat na novém kmitočtu.
Na zmíněné frekvenci 12,054 GHz se vedle CNBC HD vysílá také TV2000 HD a 3 rozhlasové stanice. I tyto programové služby se již vysílají na nových parametrech. Znamená to, že operátor Sky Italia bude mít transpondér zcela volný. Buď jej může použít pro rozšíření programové nabídky, eventuálně jej vrátit provozovateli satelitu.
Souběžně s novou kapacitou CNBC HD na pozici 13°E byl tento program spuště na nové frekvenci i na další evropské populární pozici 19,2°E. Stanice se objevila na kmitočtu 11,377 GHz v rámci multiplexu TSA. I tento signál je FTA. Původním domovem stanice byl multiplex Sky Deutschland (freq. 12,382 GHz).
nové technické parametry - CNBC HD:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,179 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
• Astra (19,2°E), freq. 11,377 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - CNBC HD:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,054 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA
• Astra (19,2°E), freq. 12,382 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA