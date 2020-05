Změny v DVB-T Polsku mohou zarušit české DVB-T2

DNES!

vysílač starý kanál nový kanál poznámka MUX 1 Elbląg 43 27 - Koszalin 44 23 - Świnoujście 58 21 - MUX 2 Białogard 50 35 - Elbląg 25 21 - MUX 3 Białogard 60 38 + SFN vysílače Gdańsk 48 22 + SFN vysílače Jelenia Góra 49 24 + SFN vysílače Koszalin 23 48 + SFN vysílače Kraków 50 22 + SFN vysílače Piła 60 33 + SFN vysílače MUX 4 Gdańsk 52 25 - Lębork 52 25 - MUX L4 Wrocław 24 27 -

▲ Tabulka č. 1 - Změny kanálů polských multiplexů v noci na 3.6.2020



Nejenom Česká republika ale i další země musí uvolnit 700 MHz pásmo, které je aktuálně využíváno pro digitální pozemní vysílání, ve prospěch nových služeb. V nadcházejícím týdnu změní některé polské pozemní vysílače své vysílací kanály.Změny v polském pozemním vysílání se dotknou nejenom polských domácností ale částečně i domácností v části severních a východních Čech, které přijímají programy na klasickou pozemní anténu.V noci ze 2. na 3. června 2020 bude přeladěno několik vysílačů polských celoplošných a regionálních multiplexů - konkrétně MUXu 1, 2, 3 a 4 a lokálního MUXu 4. Jedna ze změn bude důležitá i pro diváky v České republice, kteří přijímají domácí pozemní vysílání, případně i programy od našich severních sousedů.Divákům známý vysílač Jelenia Góra (Jelení Hora) změní u veřejnoprávního multiplexu 3 vysílací kanál ze 49. a 24. A právě v tomto je problém. Kanál 24 je v současnosti používán i v Česku a to pro přechodový DVB-T2 multiplex 13 ( PS13 ) společnosti Digital Broadcasting , která jej používá mimo jiné v rámci SFN (jednofrekvenční) sítě na vysílačích Hradec Králové - Chlum, Pardubice - Slatiňany, Svitavy - Hřebečov, Ústí nad Orlicí a některých dalších vysílačích. Právě zejména v oblasti severní části východních Čech mohou po přeladění vysílačů v Polsku docházet k zarušení našeho vysílání DVB-T2 na přechodových frekvencích.V případě, že je divák v dosahu signálu vysílače Hradec Králové - Chlum, je v tomto případě ideální se vrátit k původnímumultiplexu 4, který se vysílá na K45. Přechodový multiplex 13 (PS13) bude patrně na některých místech regionu zarušen a finální DVB-T2 multiplex 24 bude z vysílače Chlum v provozu na K45 během srpna 2020. Diváci v oblasti kolem vysílače Slatiňany by měli přijímat multiplex 4 na K48.K výše popisovaným problémům v pozemním vysílání nemuselo vůbec dojít, pokud by byl dodržen původní harmonogram vypínání pozemníchmultiplexů a zahájení vysílání finálních sítí 21, 22, 23 a 24. Z důvodu pandemie, kterou způsobil koronavir COVID-19, byl přechod na DVB-T2 v Česku pozastaven a až na malé výjimky se opět rozeběhne v červenci a skončí na konci října 2020 místo původně plánovaného června. Prodloužení souběhu si vyžádá kolem 50 milionů korun.V Polsku se zatím jedná jen o přeladění multiplexů na jiné vhodnější kanály. V další fázi čekají polské diváky další změny - multiplexy přejdou do DVB-T2 a programy do moderního kodeku HEVC (H.265), podobně jako v České republice. Nové přijímače pozemního vysílání v Polsku mají také podporovat HbbTV 2.0.1, nový standard hybridní televize, který propojuje klasické lineární vysílání s obsahem na vyžádání přes širokopásmový internet.700 MHz pásmo (televizní kanály 49 až 60) bude sloužit pro rychlé mobilní sítě páté generace (5G). Pro televizní vysílání zůstanou v pásmu UHF vyhrazeny kanály 21 až 48.podle sat-charts.eu redakce