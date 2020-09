Multiplex 24 od 2.9. také v Jihomoravském kraji

DNES!

Kraj Vysílač Stanoviště MUX4 PS13 MUX24 Datum změny Jihomoravský Brno Barvičova 46 31 46 02.09.2020 Jihomoravský Brno Jihlavská 46 43 46 02.09.2020 Jihomoravský Hodonín Kapánsko 46 43 46 02.09.2020 Jihomoravský Znojmo Deblínek 46 22 46 02.09.2020 Jihomoravský Blansko Veselice 44 31 44 02.09.2020 Jihomoravský Rosice - 44 43 44 02.09.2020 Jihomoravský Boskovice - 46 43 46 02.09.2020 Jihomoravský Adamov - 44 31 44 02.09.2020

Finální multiplex 24 v nastupující druhé generaci pozemního vysílání (DVB-T2) naladí již od středy obyvatelé Jihomoravského kraje, kde zároveň skončí i stávající přechodový mux 13 ( PS13 ) a původní multiplex 4.Veškeré změny - tedy ukončenímultiplexu 4, přechodového multiplexu 13 (PS13) a spuštění multiplexu 24 proběhnou v prvních minutách středy 2. září 2020.ČTĚTE TAKÉ:Nejprve dojde k vypnutí zmíněných sítí a následně spuštění multiplexu 24. Pro televizní domácnosti tyto změny nebudou představovat velké komplikace v příjmu, neboť pro nový multiplex 24 budou použity stávající frekvence starého multiplexu 4, který se předtím vypne. V praxi proto bude postačovat nově proladit programy operátora na televizoru či set top boxu a to na příslušném vysílacím kanálu (viz. tabulka níže).Pro příjem nového multiplexu 24 je nutný televizor nebo set top box s podporou standardu DVB-T2 a video kodeku HEVC (H.265).Přechod na DVB-T2 probíhá z důvodu nutnosti uvolnění 700 MHz pásma, které bude následně sloužit pro rozvoj rychlého mobilního internetu páté generace (5G). Televizní multiplexy si proto budou muset v pásmu UHF vystačit s kanály 21 až 48.Multiplex 24 následně 23.9.2020 zavítá na Vysočinu, 29.9.2020 do Zlínského kraje a jako poslední naladí tento paket obyvatelé Moravskoslezského kraje. Bude to na konci tohoto měsíce - konkrétně 30.9.2020.redakce