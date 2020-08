Skylink spustí placenou televizi v DVB-T2 v Praze a okolí

DNES!

▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje nabídku operátora platformy Skylink (foto: M7 Group)



▲ Mapa č. 1 - Pokryté území signálem multiplexu RS4 (mapa: M7 Group)



Terestrický příjem je v České republice stále velmi populární. Přechod z DVB-T/MPEG-2 na DVB-T2/HEVC díky podstatnému rozšíření kapacity terestrického vysílání otevřel cestu ke spuštění atraktivních placených programů.M7 Group nechce stát stranou. Na projekt v celostátním měřítku je třeba se připravit a získat potřebné zkušenosti. Naším prvním krokem bude spuštění placené služby v Praze a okolí

Provozovatel česko-slovenské satelitní platformy Skylink hodlá brzy rozšířit svoje aktivity - začne poskytovat placenou televizi na klasickou pozemní anténu. Využije volnou kapacitu u operátora Prague Digital TV v multiplexu RS4 , jenž pokrývá Prahu a okolí.Společnost Canal+ Luxembourg ( M7 Group ), která DTH platformy Skylink a freeSAT provozuje, spustí v říjnu placenou službu v DVB-T2 s názvem Skylink Anténa+. Ta bude dostupná pro domácnosti v Praze a okolí v rámci regionálního multiplexu 4 (RS4), který provozuje společnost Prague Digital TV na K46 z pražských vysílačů Ládví, Strahov a Zelený pruh.RS4 aktuálně funguje v zastaralém standardu DVB-T. To se ale brzy změní. Dne 3.9.2020 bude RS4 překlopen do DVB-T2. V této síti zůstanou stávající programy Praha TV a rozhlasové stanice Český Impuls a Rádio Dechovka. Přechod na DVB-T2 si vyžádá nové naladění programů na televizorech i set top boxech.S překlopením RS4 do DVB-T2 budou zahájeny technické testy nové placené televizní nabídky. Testy budou probíhat několik týdnů.,“ uvedl k tomu Jaromír Glisník, člen představenstva M7 Group.redakce