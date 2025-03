Medvěd - šestidílná dokumentární série na Oneplay

14.03.2025 13:58

Na platformě Oneplay se objeví nová šestidílná dokumentární série s názvem Medvěd. První díl bude k dispozici 11. 4. 2025. Každý pátek bude zveřejněna jedna epizoda.

Slovenský dokumentarista Miro Remo přináší napínavý dokumentární seriál, který zkoumá stále napjatější soužití mezi lidmi a medvědy na Slovensku.

Jaro 2023. Medvědi, kteří dříve žili vysoko v horách, se začínají přibližovat k lidským obydlím na Poľaně. Ničí zahrady, útočí na hospodářská zvířata a ohrožují bezpečnost místních obyvatel. Strach a frustrace rostou - lidé se cítí bezmocní kvůli přísné legislativě, která zakazuje odstřel medvědů.

V centru dění stojí Vladimíra Fabriciusová, ředitelka chráněné krajinné oblasti Poľana. Celý život hledala útočiště v přírodě, zejména kvůli svému těžkému dětství. Miluje zvířata, ale její prioritou zůstává ochrana lidí - což ji staví do konfliktu s ochránci medvědů.

▲ Medvěd - doku série na Oneplay (foto: archív TV Nova)

Mezi nimi je i mladý youtuber Rado Haluza, fascinovaný divokou přírodou. Medvědy natáčí a sdílí jejich příběhy se světem, aniž by si plně uvědomoval, že svým chováním snižuje jejich plachost a přispívá k eskalaci problémů. Zatímco on sní o blízkém kontaktu s přírodou, jeho přítelkyně Nikola touží po vlastním ranči s koňmi. Jejich vztah se dostává do krize - Rado je posedlý medvědy a Nikola má pocit, že ji přehlíží.

Situace se vyostřuje. Medvěd napadne malého chlapce na farmě, matka ho zachrání vidlemi. Ve společnosti se zvedá vlna strachu, kterou se snaží využít i politici. Komunální politik Rudolf Huliak staví svou kariéru na vyvolávání paniky a prosazování tvrdých opatření proti medvědům. Naopak ochranář Juraj Lukáč a ekolog Erik Baláž se snaží situaci uklidnit vědeckými argumenty - ale čelí tlaku veřejnosti i politiků, kteří žádají rázná řešení.

Napětí vrcholí ve chvíli, kdy Huliak vyhrává parlamentní volby a stává se koaličním poslancem. Přestože prezidentka blokuje jeho jmenování ministrem životního prostředí, zůstává silným hráčem v politické aréně. Mezitím se Vladimíra Fabriciusová ocitá na ministerstvu, kde se snaží prosadit regulaci počtu medvědů. Nakonec volí radikální krok - povoluje odstřel.

Jenže pak přijde další tragédie. Medvěd usmrtí houbaře a ukáže se, že drastická opatření situaci neřeší - jen ji ještě víc komplikují. Vladimíra pochopí, že její snaha o rychlou změnu selhala. Opouští ministerstvo a vrací se k původnímu poslání - hledání rovnováhy mezi přírodou a lidmi.

Mezitím si Nikola plní svůj sen o koních, ale radost jí kalí smrt babičky. Osobní ztráta ji přiměje přehodnotit životní priority. Pomalu nachází cestu zpět k Radovi, který mezitím dospěl a začíná chápat důsledky svých činů.

Seriál sleduje dramatický vývoj událostí od jara 2023 do zimy 2024. Prolínají se v něm politické intriky, osobní osudy i nevyhnutelný střet mezi člověkem a přírodou. Odpovědi nejsou jednoduché, stejně jako otázky, které si seriál klade: Jak najít rovnováhu mezi bezpečností lidí a ochranou přírody? A může vůbec existovat řešení, se kterým by byli všichni spokojeni?

zdroj: Nova