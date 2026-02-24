Quantcast

freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry

DNES!

Tři televizní stanice z programové nabídky freeSATu mění vysílací parametry na satelitech Astra (23,5°E) a Thor (0,8°W). Změna se týká i klientů Skylinku na Slovensku.

Lucemburská společnost M7 Group, člen CANAL+, mění vysílací parametry tří stanic, které se týkají zákazníků freeSATu v České republice a na Slovensku, kteří sledují programy ze satelitů Thor a klientů freeSATu a Skylinku na Slovensku, kteří přijímají programy z Astry.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Novinky na satelitní platformě freeSAT CZ/SK (foto: M7 Group)

Oficiální spuštění slovenského feedu FilmBoxu na Astře

Společnost CANAL+ oficiálně spouští slovenský feed filmového kanálu FilmBox. Stanice bude divákům přinášet stejný obsah jako původní česko-slovenská verze programu. Lišit se bude jen reklamními bloky, které bude mít nový feed FilmBox SK přizpůsobené potřebám slovenského trhu.

Na Astře tak budou k dispozici dva hlavní FilmBoxy - pro český trh FilmBox CZ ve vysokém rozlišení (HDTV) a pro slovenský trh FilmBox SK, poskytovaný v SD kvalitě. Nutno zdůraznit, že na Astře bude slovenský feed v SD, v internetové televizní službě Skylink Live TV bude stanice k dispozici v HD rozlišení.

Zajímavostí je, že obě mutace jsou šířeny ze stejné frekvence.

Přeladit na nový feed FilmBox SK mají diváci na Slovensku do 31. března 2026.

Minimax a Spektrum Home z nového multiplexu

Další změny se týkají diváků freeSATu v Česku i na Slovensku. Minimax a Spektrum Home, dvě stanice z portfolia společnosti AMC Networks International, se přesouvají do DVB-S2 multiplexu.

Dětská stanice Minimax a lifestylová Spektrum Home jsou nově poskytovány z frekvence 12,149 GHz. Naladit stanice z nových parametrů mají diváci stihnout do 12.3.2026.

Přeladění se ve všech případech týká diváků freeSATu, respektive Skylinku, s vlastními set top boxy. Drtivá většina zákazníků změnu parametrů vůbec nezpozoruje, neboť mají přijímače s funkcí FastScan, která si automaticky stahuje nejnovější kanálovou mapu z vysílání provozovatele.

technické parametry:


satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,934 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

FilmBox SK.
service ID: 14066
video PID: 6610 (MPEG-4/SD)
audio PID: 6620 (MPEG, česky / slovensky)
CA systém: Irdeto (CAID 0653, 0624) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910) + Conax (CAID 0B02)

technické parametry:


satelit: Thor 7 (0,8°W)
frekvence: 12,149 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

Spektrum Home.
service ID: 31425
video PID: 3401 (MPEG-4/SD)


audio PID: 3411 (MPEG, česky), 3412 (MPEG, česky), 3413 (MPEG, slovensky)
CA systém: Irdeto (CAID 0653, 0624) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910) + Conax (CAID 0B02)

Minimax.
service ID: 31426
video PID: 3501 (MPEG-4/SD)
audio PID: 3511 (MPEG, maďarsky), 3512 (MPEG, česky), 3513 (MPEG, česky), 3514 (MPEG, slovensky)
CA systém: Irdeto (CAID 0653, 0624) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910) + Conax (CAID 0B02)

redakce

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:00 Četnické humoresky (8/39)
kanál CT2 20:00 Velký vlastenecký výlet
21:50 Letecké katastrofy
22:35 Šest žen Jindřicha VIII. (3/3)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (38)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (1)
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (45)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město (3)
21:25 Stíny smrti: Vraždy na ostrově Oléron
23:30 Profesionálové (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Cyranův poloostrov (1, 2/23)
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Uväznení v Dolomitoch
23:00 Nikdy sa nepriznaj
kanál DVOJKA 20:10 Studená vojna špiónov (2/4)
21:00 Ukrajina: Kultúrne dedičstvo v ohrození
22:00 Tí, ktorí zostali (1/5)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (9)
22:00 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Bad Cop: Zlý polda (7)
21:20 Bad Cop: Zlý polda (8)
22:20 Muž na radnici (2)

