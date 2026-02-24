freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry

freeSAT na Astře i Thoru s novými parametryDNES! | Tisk | komentáře
Tři televizní stanice z programové nabídky freeSATu mění vysílací parametry na satelitech Astra (23,5°E) a Thor (0,8°W). Změna se týká i klientů Skylinku na Slovensku.
Lucemburská společnost M7 Group, člen CANAL+, mění vysílací parametry tří stanic, které se týkají zákazníků freeSATu v České republice a na Slovensku, kteří sledují programy ze satelitů Thor a klientů freeSATu a Skylinku na Slovensku, kteří přijímají programy z Astry.
▲ Obr č. 1 - Novinky na satelitní platformě freeSAT CZ/SK (foto: M7 Group)
Na Astře tak budou k dispozici dva hlavní FilmBoxy - pro český trh FilmBox CZ ve vysokém rozlišení (HDTV) a pro slovenský trh FilmBox SK, poskytovaný v SD kvalitě. Nutno zdůraznit, že na Astře bude slovenský feed v SD, v internetové televizní službě Skylink Live TV bude stanice k dispozici v HD rozlišení.
Zajímavostí je, že obě mutace jsou šířeny ze stejné frekvence.
Přeladit na nový feed FilmBox SK mají diváci na Slovensku do 31. března 2026.
Dětská stanice Minimax a lifestylová Spektrum Home jsou nově poskytovány z frekvence 12,149 GHz. Naladit stanice z nových parametrů mají diváci stihnout do 12.3.2026.
Přeladění se ve všech případech týká diváků freeSATu, respektive Skylinku, s vlastními set top boxy. Drtivá většina zákazníků změnu parametrů vůbec nezpozoruje, neboť mají přijímače s funkcí FastScan, která si automaticky stahuje nejnovější kanálovou mapu z vysílání provozovatele.
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,934 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
FilmBox SK.
service ID: 14066
video PID: 6610 (MPEG-4/SD)
audio PID: 6620 (MPEG, česky / slovensky)
CA systém: Irdeto (CAID 0653, 0624) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910) + Conax (CAID 0B02)
satelit: Thor 7 (0,8°W)
frekvence: 12,149 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Spektrum Home.
service ID: 31425
video PID: 3401 (MPEG-4/SD)
audio PID: 3411 (MPEG, česky), 3412 (MPEG, česky), 3413 (MPEG, slovensky)
CA systém: Irdeto (CAID 0653, 0624) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910) + Conax (CAID 0B02)
Minimax.
service ID: 31426
video PID: 3501 (MPEG-4/SD)
audio PID: 3511 (MPEG, maďarsky), 3512 (MPEG, česky), 3513 (MPEG, česky), 3514 (MPEG, slovensky)
CA systém: Irdeto (CAID 0653, 0624) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910) + Conax (CAID 0B02)
redakce
Lucemburská společnost M7 Group, člen CANAL+, mění vysílací parametry tří stanic, které se týkají zákazníků freeSATu v České republice a na Slovensku, kteří sledují programy ze satelitů Thor a klientů freeSATu a Skylinku na Slovensku, kteří přijímají programy z Astry.
▲ Obr č. 1 - Novinky na satelitní platformě freeSAT CZ/SK (foto: M7 Group)
Oficiální spuštění slovenského feedu FilmBoxu na AstřeSpolečnost CANAL+ oficiálně spouští slovenský feed filmového kanálu FilmBox. Stanice bude divákům přinášet stejný obsah jako původní česko-slovenská verze programu. Lišit se bude jen reklamními bloky, které bude mít nový feed FilmBox SK přizpůsobené potřebám slovenského trhu.
Na Astře tak budou k dispozici dva hlavní FilmBoxy - pro český trh FilmBox CZ ve vysokém rozlišení (HDTV) a pro slovenský trh FilmBox SK, poskytovaný v SD kvalitě. Nutno zdůraznit, že na Astře bude slovenský feed v SD, v internetové televizní službě Skylink Live TV bude stanice k dispozici v HD rozlišení.
Zajímavostí je, že obě mutace jsou šířeny ze stejné frekvence.
Přeladit na nový feed FilmBox SK mají diváci na Slovensku do 31. března 2026.
Minimax a Spektrum Home z nového multiplexuDalší změny se týkají diváků freeSATu v Česku i na Slovensku. Minimax a Spektrum Home, dvě stanice z portfolia společnosti AMC Networks International, se přesouvají do DVB-S2 multiplexu.
Dětská stanice Minimax a lifestylová Spektrum Home jsou nově poskytovány z frekvence 12,149 GHz. Naladit stanice z nových parametrů mají diváci stihnout do 12.3.2026.
Přeladění se ve všech případech týká diváků freeSATu, respektive Skylinku, s vlastními set top boxy. Drtivá většina zákazníků změnu parametrů vůbec nezpozoruje, neboť mají přijímače s funkcí FastScan, která si automaticky stahuje nejnovější kanálovou mapu z vysílání provozovatele.
technické parametry:
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,934 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
FilmBox SK.
service ID: 14066
video PID: 6610 (MPEG-4/SD)
audio PID: 6620 (MPEG, česky / slovensky)
CA systém: Irdeto (CAID 0653, 0624) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910) + Conax (CAID 0B02)
technické parametry:
satelit: Thor 7 (0,8°W)
frekvence: 12,149 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Spektrum Home.
service ID: 31425
video PID: 3401 (MPEG-4/SD)
audio PID: 3411 (MPEG, česky), 3412 (MPEG, česky), 3413 (MPEG, slovensky)
CA systém: Irdeto (CAID 0653, 0624) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910) + Conax (CAID 0B02)
Minimax.
service ID: 31426
video PID: 3501 (MPEG-4/SD)
audio PID: 3511 (MPEG, maďarsky), 3512 (MPEG, česky), 3513 (MPEG, česky), 3514 (MPEG, slovensky)
CA systém: Irdeto (CAID 0653, 0624) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910) + Conax (CAID 0B02)
redakce